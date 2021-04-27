Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü hangi gün?

Anneler günü yaklaşırken bu öze gün hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü hangi gün?

En değerli varlıklarımız annelerimize armağan edilen Anneler Günü, vatandaşların da merak konusu haline geldi. Annelerine hediye almak ve ona sürprizler yapmak isteyenler 2021 Anneler Günü hangi gün ve Anneler Günü ne zaman gibi konular araştırıldı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

GÜZELLİĞİNE DÜŞKÜN ANNELERE

Her kadın güzelliğine düşkündür. Ancak sizin anneniz makyaj ürünleri ile fazla içli dışlıysa parfüm, makyaj seti veya saç bakım ürünleri gibi hediyeler alabilirsiniz.

EV KADINI ANNELERE

Anneniz bir ev kadınıysa, ev işlerinde işlerini kolaylaştırmak içinmutfak robotu, elektrikli süpürge, fırın, ütü ve mikser gibi hediyeler alabilirsiniz.

HER ANNEYİ MUTLU EDECEK HEDİYELER

Günün yorgunluğunu atmak için bir mola verdiklerinde ya da 5 çayı partilerinde annenize yardımcı olacak espresso makinesi, çay makinesi ya da kahve makinesi gibi özel içecek makineleri almak doğru tercih olacaktır.

TATİL BİLETİ

Annenizin gitmek istediği bir tatil rotası varsa ona tatil bileti almak ve otel rezervasyonu yaptırmak, mutluluk garantili bir hediye olacaktır.