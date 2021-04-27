Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü 2021'de ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün?

Anneler Günü 2021'de ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman 2021? Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü 9 Mayıs'ta kutlanacak. Peki, anneler günü sözleri, en anlamı anneler günü sözleri!

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

-Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

- M. Kemal Atatürk.-Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana-

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

-Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Seni çok seviyorum.