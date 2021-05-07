Anneler Günü'ne özel "Zor Zamanlarda Anne Olmak" söyleşisi düzenleniyor
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Anneler Günü'ne özel "Zor Zamanlarda Anne Olmak" söyleşisi düzenleniyor

Anneler Günü'ne özel 'Zor Zamanlarda Anne Olmak' söyleşisi düzenleniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Akbatı Anneler Günü'ne özel olarak Instagram hesabı üzerinden "Zor Zamanlarda Anne Olmak" konulu canlı bir söyleşi düzenlediğini duyurdu.

Akbatı Anneler Günü'ne özel olarak Instagram hesabı üzerinden "Zor Zamanlarda Anne Olmak" konulu canlı bir söyleşi düzenlediğini duyurdu. Yaşam Akademisi kapsamında yazar ve eğitimci Dr. Bahar Eriş ile gazeteci ve eğitim koçu Zeynep İşman katılımıyla düzenlenecek söyleşide, pandemi döneminde anneler ve anne adaylarının yaşadığı zorluklar ve bu sürece özel önerilerin aktarılacağı bilgisine yer verildi.

Online olarak düzenlenecek söyleşiye tüm anneler ve anne adaylarının ücretsiz olarak katılabileceği bildirildi. "Zor Zamanlarda Anne Olmak" başlıklı söyleşi, Akbatı'nın Instagram hesabı üzerinden 9 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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