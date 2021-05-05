Anneler Günü'ne özel reklam filmi

Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne özel reklam filmi yayınlandı.

Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü kutlanan Anneler Günü'ne özel reklam filmi yayınlandı. Kozmetik markası Sinoz'un pandemi nedeniyle annesinin yanına gidemeyen genç kızın hikayesini anlattığı filmde, ürünlerde yüzde 70'e varan indirim olduğu da vurgulandı.

Sinoz Kozmetik, 9 Mayıs Anneler Günü'ne özel reklam filmi yayınladı. Koronavirüs nedeniyle ziyaret edilemeyen anneleri hatırlamanın önemine vurgu yapılan filmin yönetmenliğini Derya Çapacı Yıldız üstlendi. Filmde, annesini ziyaret edemeyen ancak sürpriz hediye gönderen genç kızın hikayesi anlatılıyor.

Marka, reklam filminde Anneler Günü'ne özel yüzde 70'e varan indirim olduğunu da duyuruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı