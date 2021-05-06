Anneler Günü'ne özel indirimler başladı
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Anneler Günü'ne özel indirimler başladı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlatıldığı açıklandı.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlatıldığı açıklandı.

Dijital operatör Turkcell, elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da Anneler Günü'ne özel yüzlerce üründe indirim kampanyası başlattığını açıkladı. Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne, platformda 26 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden hobi ürünlerine kadar 10 farklı kategoride yüzde 40'a varan indirimler yapıldı.

Toplam 163 farklı üründe geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatta indirimler ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu da mevcut.

Platformdaki birçok üründe ortalama kargoya verilme süresi 1 iş günü. Satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. - İSTANBUL

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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