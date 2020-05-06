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Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı

Anneler Günü'ne özel aynı gün teslimat ve steril paketleme fırsatı
06.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:11

CarrefourSA, Anneler Günü için aynı gün teslimat fırsatı sunduğunu duyurdu.

CarrefourSA, Anneler Günü için aynı gün teslimat fırsatı sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da oturanlara satın aldıkları hediyelerin, steril bir şekilde paketlenip, 1 gün içinde teslim edilebildiği bildirildi.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, binlerce üründen oluşan Anneler Günü hediyelerini yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi'nden müşterileriyle buluşturduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında, "İstanbul'da oturanlara satın aldıkları hediyeler, steril bir şekilde paketlenip 1 gün içinde teslim edilebiliyor. Diğer şehirlerde oturanlara ise hediyeleri, kargo ile ulaştırılıyor" denildi.

YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM SUNULUYOR

Yapılan açıklamaya göre ürün grupları ve indirim oranları ise şu şekilde açıklandı:

El, yüz ve vücut bakım kremlerinde yüzde 40

Saç boyalarında yüzde 40Eau de Toilette, deodorant, roll-on stick çeşitlerinde yüzde 40Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30Paşabahçe ürünlerinde yüzde 40Tex marka havlu çeşitlerinde yüzde 40Tefal tava ve tencerelerde yüzde 25 

Lava tava ve tencerelerde yüzde 25

Bunların yanı sıra dünyaca ünlü saatlerde yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunulduğu, Skechers kadın spor ayakkabılarının 299,90 TL'den ve Crocs Crocband pembe kadın terliğinin de 249,90 TL'den müşterilerle buluştuğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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