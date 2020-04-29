Anneler Günü'ne hediye önerileri
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Anneler Günü'ne hediye önerileri

Anneler Günü'ne kısa süre hediye önerilerinde bulunan Morhipo, dünya markası parfümleri, yazlık ayakkabı ve çantaları, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel trikoların giyimine düşkün anneler için hediye seçenekleri arasında yer alabileceğini bildirdi.

Anneler Günü'ne hediye önerileri
29.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:43

Anneler Günü'ne kısa süre hediye önerilerinde bulunan Morhipo, dünya markası parfümleri, yazlık ayakkabı ve çantaları, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel trikoların giyimine düşkün anneler için hediye seçenekleri arasında yer alabileceğini bildirdi.

Anneler Günü'ne kısa süre kala küresel salgın koronavirüsün etkisiyle evinden çıkmayanlar için hediye seçenekleri ortaya çıkmaya başladı. E-ticaret platformu morhipo.com, dünya markası parfümleri, yazlık ayakkabı ve çantaları, stil sahibi aksesuarlardan bahara özel trikoların giyimine düşkün anneler için hediye seçenekleri arasında yer alabileceğini bildirdi.

Ayrıca, teknolojik aletlerle arası iyi olan anneler için, evde kaldığı süre boyunca mutfakta tüm marifetlerini döktürenlere küçük ev aletleri ve mutfak gereçleri ile evini güzelleştirmek isteyenlere dekorasyon ürünlerinin de iyi birer hediye olacağını kaydetti.

Kendi hediye seçeneği konusunda kararsız kullanıcılar için seçenek sunan Morhipo, Morhipo Gift Card ile annelerin dilediği markadan dilediğini seçme özgürlüğünü hediye edebileceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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