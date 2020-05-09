Anneler Günü'ne doğru
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Anneler Günü'ne doğru

Anneler Günü'ne doğru
09.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:40

Kilis'te Anneler Günü dolayısıyla siyasi partiler ve oda başkanları mesaj yayımladı.

Kilis'te Anneler Günü dolayısıyla siyasi partiler ve oda başkanları mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, mesajında, geleceğin güçlü Türkiye'sine yön verecek olan nesillerin yetişmesinde annelere büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirtti.

Kadınların etkin katılımlarının yanında, annelik sorumluluklarını da özveriyle yerine getirmelerinin her türlü¨ takdirin üzerinde olduğuna işaret eden Karataş, şunları kaydetti.

"Bizi millet yapan değerlerin başında anneler gelir. Millet kavramının her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında en çok da annelerimizin katkısı vardır. AK Parti olarak gerc¸ekles¸tirdigˆimiz hizmetlerin özünde kadınlarımıza saygı, hürmet ve onlara hizmetlerin en güzellerinin sunulması yer almaktadır. Annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yasamalarını sağlamak her evladın görevidir."

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de annelerin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade etti.

Bir annenin evladından tek beklentisinin sevgi, saygı ve ilgi olduğunu aktaran Özdemir, "Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik de anneliği Türk halkının en kutsal değerleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de yaşamları boyunca varlıklarıyla evlatlarının gücüne güç katan annelerin her türlü sevgi ve saygıyı hak ettiğini belirtti.

Kilis Memur-Sen İl Başkanı Bekir Şen de toplumun temelinin aile, ailenin direğinin ise anne olduğunu dile getirerek bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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