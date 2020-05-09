Anneler Günü'ne doğru

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Necat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Necat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakbak, mesajında fedakarlığın sembolü olan annelerin, çocuklarının güvenli limanı ve ilk öğretmeni olduğunu belirterek, annelerin evlat yetiştirerek dünyadaki en büyük esere mimarlık yaptıklarını kaydetti.

Sosyal izolasyona ihtiyaç duyulan bu günlerde annelere önemli görev düştüğünü ifade eden Bakbak, "Tüm annelerin ailemizi evde tutmada rol üstlenerek, dayanışma, çocuklarımızın eğitimi ve hijyen gibi konularda yol gösterici olacağına inancım tamdır." dedi.

Koçer de, insanı dünyaya getiren, koşulsuz sevgi, benzersiz bir fedakarlık ve eşsiz bir sabırla büyüten annelerin, hakkı ödenmeyen kutsal bir varlık olduğunu aktardı.

Annelerin hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar büyük bir emeğini olduğunu kaydeden Koçer, "Karşılık beklemeksizin gösterdikleri sevgi ve şefkatle bizleri yetiştiren annelerimize karşı göstereceğimiz ilgi, sevgi ve hürmette kusur etmemek insan üzerine düşen en büyük sorumluluktur. Huzurlu ve mutlu bir toplum olmanın sırrı, huzurlu ve mutlu annelerdir." ifadelerini kullandı.

Şahin, mesajında dünyada şefkat ve sevginin en güzel sembolünün anneler olduğunu belirterek, annelerin, aileleri birleştirici bir güce sahip olduğunu ifade etti.

Koşulsuz sevginin en büyük örneklerini davranışlarında barındıran annelerin, sadakati, sabrı, hoşgörüsü ve sevgisinin eşsiz bir nitelik taşıdığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, yaşam koşullarını bizlere öğreten, deneyim kazanmamızı sağlayan bizleri geleceğe hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiçbir zorluktan kaçınmayan onların mutluluğu için çaba sarf eden ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, annelerin, sevgi, sabır, güven ve fedakarlıklarıyla çocukları için en önemli hayat rehberi ve öğretmenleri olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Koronavirüsle mücadele sürecimizde de evde kalan çocuklarımızın en doğru pusulası, en samimi arkadaşı, annelerimizdir. Bu süreçte yorulmadan, usanmadan, çocuklarımızın üstüne titreyen, onların hem sağlığını koruyan hem de gelişimlerini en güzel şekilde sürdürmelerine yardımcı olan annelerimiz, en büyük kahramanlarımızdır."

Kaynak: AA