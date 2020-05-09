Anneler Günü'ne doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, annelerin, kendi çocuklarıyla beraber toplumun da geleceğini şekillendirmekte olduklarını belirtti.

Dünyanın en güzel, en temiz en masum duygusunun hiç şüphesiz annelik olduğunu ifade eden Ilık, yeryüzündeki en güçlü hissiyat annenin evladına, evladın da anneye duyduğu sevgi olduğunu bildirdi.

Annelerin hayatın kutup yıldızları olduğunu aktaran Ilık, mesajında şunlara yer verdi:

"Hepimiz için en kutsal, en özel değerlerdir. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi onların kalbindedir. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle bir anlamda en büyük öğretmendir. Ailelerin temel direği annelerimizin elleri, iş dünyasında da üretimin ve bereketin adıdır. Girişimci Annelerimiz, genç kızlarımız için bu alanda da en güzel rol modeldir."

Kaynak: AA