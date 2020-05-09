Anneler Günü'ne doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, anneliğin dünyanın en güzel, en temiz ve en masum duygusu olduğunu belirtti.

Annelerin yaşamlarını çocuklarına adarken, ortaya koyduğu karşılıksız sevgi, özveri ve hoşgörünün benimsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken özel bir değer olduğuna işaret eden Soytürk, "Her türlü sorunumuzda sığındığımız, fikirlerini aldığımız, desteklerini gördüğümüz annelerimize, hak ettikleri sınırsız sevgi ve ilgiyi sunmak, gurur duyacakları fikir ve davranışları sergilemek onlara vereceğimiz en güzel ve kalıcı hediye olacaktır. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Dülger de şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olan annelerin evlatlarını hiçbir karşılık beklemeden her koşulda sevdiğini ve koruyup kolladığını ifade etti.

Annelerin sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynadığını aktaran Dülger, şunları kaydetti:

"Ömürlerini ailelerine, çocuklarına vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden başta canından aziz evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren annelerimiz ve sağlık çalışanlarımızın anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Tüm insanlığın büyük bir sınavdan geçtiği Kovid-19 virüsüne yakalanarak tedavi görmekte olan annelerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Evlatları bu virüsle mücadele eden annelerimize sabır ve şifa niyaz ediyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hayattakilere de evlatlarıyla sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyor, Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA