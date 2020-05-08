Anneler Günü'ne doğru

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pekmezci, mesajında, anneliğin, karşılığı kucak dolusu sevgiyle ödenen tek makam olduğunu belirtti.

Annelerin en kıymetli varlıklar olduğunu vurgulayan Pekmezci, hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca çalışan annelerin, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesi olduğunun altını çizdi.

Pekmezci, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevlerinden birini hiçbir karşılık beklemeden yerine getiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Cenneti annelerin ayakları atına seren bir dinin ve medeniyetin mensupları olarak annelerin dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getirdiklerine canı gönülden inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA