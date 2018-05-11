Anneler Günü'ne Doğru

Sivas Valisi Davut Gül, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, aile ve toplum hayatının temel direği annelerin, sevginin, fedakarlığın, hoşgörünün, merhametin ve sabrın en yalın sembolü olduğunu vurguladı.

Annelerin şefkatleriyle, anlayışlarıyla, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde, onların kişilik ve geleceklerinin şekillendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Gül, bireyi insan, toplumu millet yapan değerlerin yaşatılmasında da önemli bir paya sahip olduklarını aktardı.

Gül, şöyle devam etti:

"Her biri saf sevginin tükenmez kaynağı olan annelerimiz, büyük bir özveriyle dünyanın bu en yüce görevini ifa ederken, hiçbir beklenti içerisine de girmemektedirler. Lakin her türlü sorunumuzda sığındığımız, fikir aldığımız, güç bulduğumuz annelerimize, hak ettikleri sınırsız sevgi ve ilgili sunmak, gurur duyacakları fikir ve davranışları sergilemek de bir evlat için en önemli görev olmalıdır.

Nice emeklerle yetiştirdikleri evlatları vatan uğrunda şehit olan tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu vesileyle Anneler Günü'nü kutluyor, tüm annelerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."