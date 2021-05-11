Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
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Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu

Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

ANNELER Günü'nde, acemi birliğinden usta birliğine gidecek oğlunu kısa süre kalacağı havalimanında görmek istediğini söyleyen Hülya Atınç'ın bu isteği gözyaşları içinde gerçek oldu.

ANNELER Günü'nde, acemi birliğinden usta birliğine gidecek oğlunu kısa süre kalacağı havalimanında görmek istediğini söyleyen Hülya Atınç'ın bu isteği gözyaşları içinde gerçek oldu.

 Atınç ailesinin İzmir'de acemi birliğinde askerlik yapan 20 yaşındaki oğulları Berk Atınç, İstanbul'a gelip, usta birliğine teslim olmak üzere Bingöl'e gidecekti. İzmir'den havalanan uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 11.44'te indi. Bingöl'e ise 12.55 uçağıyla gidecek olan Atınç, tam kapanma olması nedeniyle de ailesini görmeyi beklemezken, anne, baba, ağabey ve babaannesinin havalimanı kapısında onu beklediklerini duyunca hem mutlu oldu, hem şaşkına döndü.  Ailesinin havalimanının dışında kendisini beklediğini öğrenen Berk, koşarak kapıya çıktı. Anne Hülya Atınç, diğer yolcuların şaşkın bakışları altında oğluna doyasıya sarılıp, öptü. Berk, 12.55 uçağıyla Bingöl'e giderken, anne gözyaşlarına boğuldu.

"BANA ÇOK BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

Ailesini görmeyi hiç beklemediğini dile getiren 20 yaşındaki Berk Atınç,  "Hiç görmediğimiz, tanımadığımız insanlarla aynı yerlerde eğitim gördük, aynı yerde uyuduk, banyo yaptık, yemek yedik. Ailemi görmeyi hiç beklemiyordum, bana çok büyük sürpriz oldu. 20 dakikam vardı uçağa. Koşa koşa geldim, koşa koşa da geri gideceğim inşallah. Bingöl'e gidiyorum, il jandarmaya. Oradan da dağıtım olacakmış. Nereye gideceğim bilmiyorum ama inşallah hayırlısı olsun" diye konuştu. 

"GECE HEYECANDAN UYUYAMADIM"Anne Hülya Atınç,  "Elhamdülillah görebilirdim. Çok heyecanlıyım. Tüm askerler, oğlum da Allah'a emanet. Hayırlısıyla gidip dönsün inşallah. 5,5 ay kadar göremeyecektim oğlumu. Çok heyecanlıyım, gece heyecandan uyuyamadım. O da çok heyecanlanmıştır" diye konuştu. Anne Hülya Atınç, Anneler Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan oğlunu kısa süre görebilmek için talepte bulunduğunu ifade etti. Atınç, istediğinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu kaydetti.Baba Suat Atınç ise, "Benim de diyeceklerim aynı. Allah razı olsun herkesten, oğlumuzu gördük. Mutluyuz. Bütün askerlerimiz Allah'a emanet olsun" şeklinde konuştu. 74 yaşındaki Babaanne Ruhsel Atınç de, "Torunumu epeydir görmüyordum. Çocuklarıma söyledim, beni getirmek istemediler. İzin aldık valilikten, geldim, torunumu gördüm. Allah razı olsun. Başka ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu
Anneler Günü'ndeki dileği asker oğluna sürpriz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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