Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı
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Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile bir araya geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaymakam ve belediye başkanı, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile bir araya geldi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda düzenlenen iftar yemeğinde İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Anneler Gününde şehit anneleri ile bir araya geldi.

Şehit annelerinin gününü kutlayan Yazıcı ve Ulutaş, onlara hediye verdi.

Kaymakam Yazıcı programda yaptığı konuşmada, "Memleketimizin bekası için geleceği için faydası için emek harcayan başta aziz şehitlerimizin aileleri olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Bizler de sizlerin birer evladı olarak bu ülkeyi ayakta tutacak, ileriye taşıyacak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Minnet ve şükran duygularımızı her ortamda sizlere ifade etmekten geri kalmayacağız. Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da düzenledikleri iftar yemeğine katılan şehit ailelerine teşekkür ederek, "Tüm annelerimizin özellikle de şehit annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyorum. Anneler sayesinde bizler varız, onlara müteşekkiriz" diye konuştu. - ANTALYA

Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı
Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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