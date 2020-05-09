Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarına gitti
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Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarına gitti

Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarına gitti
09.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:31

Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarına gittiANKARA'da, geçen yıl erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti.

Anneler Günü'nde, sağlıkçı kızının mezarına gitti

ANKARA'da, geçen yıl erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti. Anne Feride Karaman, ilk kez kızından ayrı Anneler Günü kutladığını, çok acı çektiğini söyledi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür T. hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın geçen hafta görülen 5'nci celsesinde tutuklu sanık Özgür T., delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, duruşma çıkışında karara tepki göstermişti.

'GEÇEN SENE ANNELER GÜNÜNDE ORKİDE ALMIŞTI'Anne Karaman, Anneler Günü nedeniyle kızının mezarını ziyaret etti. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü kızının mezarına çiçek bırakıp, dua eden Feride Karaman, ilk kez Anneler Günü'nü kızından ayrı kutladığını anlatarak, "Ona söz verdim 'sen gelemezsen ben sana gelirim' diye, mezarına geldim. Geçen yıl Anneler Günü'nde bana sürpriz yapmıştı. Üsküdar'da psikoloji okuyordu. Öğleye kadar beni aramadı, sonra aradı dedi ki 'Anneciğim gelmek isterdim. İlk defa senden ayrı Anneler Günü kutluyorum'. Ben de çok üzülmüştüm. Akşamüzeri saat 16.00 gibi gelmiş, ben dışarıdaydım. Eve gelince kapıyı açar açmaz boynuma sarıldı. Nasıl sarıldı biliyor musunuz, doya doya sarıldı. O güzelim saçlarına dokunmaya kıyamazdım. Bu sene hayatımda ilk defa kızım yanımda olmadan Anneler Günü kutlayacağım. Nasıl kıydılar kızıma? Geçen sene Anneler Günü'nde bana orkide almıştı. Bu sene o orkide canlandı. Bir annenin ciğerini yaktılar" diye konuştu.'BENİM OLACAĞIM YERDE KIZIM YATIYOR'

Anne Feride Karaman, sanık Özgür T.'nin tahliyesinin kendisini kahrettiğini ve ikinci kez kızını kaybettiğini düşündüğünü söyleyerek, "Adli tıp raporuna göre suçlu; ama ona rağmen hakim tahliye kararı verdi. Böyle bir kararı hiç kimse beklemiyordu. Çok acı çekiyorum bunun tarifi yok. Beni böyle kızımın mezarı başında görmekten mutlu mu bana bunu yaşatan? Hayatının baharında olan çocuğumu öldürdü. Benim çocuğumu kıskançlık sebebiyle öldürdü. Ben bunun hukuk savaşını vereceğim, asla pes etmeyeceğim. Bakın bu mezarlıkta hep anneler yatıyor; ama yanlarında benim gencecik yavrum yatıyor. Benim olacağım yerde kızım yatıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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