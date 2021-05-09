Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
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Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan anne yaşamını yitirdi.

Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan anne yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde E.D'yi (32) ölü buldu.

İncelemede A.D'nin (17) tartıştığı annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anne E.D'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
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