Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
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Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI

Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü'nde hastaneler de yatan ya da çalışan anneler de unutulmadı.

Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü'nde hastaneler de yatan ya da çalışan anneler de unutulmadı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ziyarete gelenler de annelerine ya da eşlerine çiçek almayı ihmal etmedi.

'YAŞADIKLARI SÜRECE ONLARI MUTLU ETMEMİZ LAZIM

Bypass ameliyatı geçiren annesini ziyarete gelen Mustafa Kesen, 'Annem ameliyatı oldu, onun için çiçek aldım. İnşallah annemizi görürüz. Tekrar mutlu günlerimize döneriz biraz duygulandım. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. inşallah kimse annesiz kalmaz. Biz de görevimizi yapıyoruz. Yaşadıkları sürece onları mutlu etmemiz lazım. Görevimizi yapıyoruz, annelerimize ne yapsak boş şeklinde konuştu.

'EŞİME SÜRPRİZ YAPMAK İÇİN GELDİM

Eşi hastanede çalışan Murat Şendur da 'Eşim acide çalışıyor. Pandemi döneminde zor şartlarda çalışıyorlar. Küçük bir sürpriz olsun istedim, o yüzden çiçek aldım. Ben de sağlık çalışanıyım, halkımızın sağlığı için çalışıyoruz, onlar evde kalırsa, bu zor şartları atlatırsak, dışarıda çok daha güzel bir anneler günü kutlarız dedi.

'HASTANEYE ÇİÇEK GÖTÜRENLER BU SENE AZ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde çiçekçilik yapan Murat Çakar ise, Hastaneye çiçek götüren nispeten az, koronadan dolayı. Geçen senede çok fazla değildi. Genelde papatya, gül, orkide satış oluyor diye konuştu.

Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI
Son dakika haber... ANNELER GÜNÜ'NDE HASTANELERDEKİ ANNELER UNUTULMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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