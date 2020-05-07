Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama
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Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama

Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama
07.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:52

Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama Çin'in Vuhan Kentinde ortaya çıkan ve dünyada salgına dönüşen korona virüs çiçekçilik sektörünü de olumsuz etkiledi.

Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama

NEVŞEHİR - Çin'in Vuhan Kentinde ortaya çıkan ve dünyada salgına dönüşen korona virüs çiçekçilik sektörünü de olumsuz etkiledi. Düğün, nişan, açılış gibi birçok organizasyonun iptal edilmesinden olumsuz etkilenen çiçekçilerin umudu ise Anneler Günü oldu.

Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin yanı sıra yeni trend olan teraryumlarda ilgi görüyor. Ürgüp'te çiçekçilik yapan Nurşani Eroğlu, bu yıl içerisinde bulunduğumuz Korona Virüs salgınında teması en aza indirmek için müşterilerine siparişlerini Whatsapp Çiçek Hattından seçtiriyor, özenle hazırlıyor ve adreslerine teslim ediyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla zor zamanlar geçiren çiçekçiler, Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla hareketlilik bekliyor. Ürgüp'te çiçekçilik yapan Nurşani Eroğlu " 18 yıldır Ürgüp'te çiçekçilik yapıyorum. Anneler günü bu yıl yine ramazan ayına denk geliyor, haliyle iş yerimiz açık, bizlerde vatandaşlarımız ve kendimiz için bir takım önlemler aldık. Korona Salgını sebebi ile siparişlerimizi Whatsapp üzerinden alacağız, kapıda ödeme olacak. Teması en az seviyeye indirmeyi düşünüyoruz. Normalde anneler günü Pazar günü ama teslimatımız Cuma günü başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar üç gün boyunca elimizden geldiğince hijyen kurallarına dikkat ederek teması sıfıra indirerek teslimatımızı yapacağız. Bu sene farklı haliyle Covid 19 hastalığı var, herkes biraz tedirgin. Müşterilerimiz dükkanımıza gelmeden ürünleri online olarak seçiyor ve teslimatı onaylıyor daha sonrada biz teslimatını yapıyoruz" dedi.

"Sokağa çıkma ve seyahat eden vatandaşlarımız online siparişlere yöneliyor"

Korona virüs nedeniyle şehir dışında olan yasak sebebiyle çıkamayan vatandaşların kendilerine online olarak ulaşabileceklerini ifade eden Nurşani Eroğlu, "Annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Şehir dışında olan yasak sebebiyle çıkamayan vatandaşlarımızda bizlere online olarak ulaşabilir siparişlerini verebilir ve teslimatları sorunsuz bir şekilde gerçekleştireceğiz. İnşallah kazasız belasız bu dönemi de geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Anneler Günü mesaisinde teması en aza indirmek isteyen çiçekçiden dikkat çeken uygulama

Kaynak: İHA

Manşet

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