Anneler Günü için Huawei'den hediyeler

Huawei Online Mağaza'ya üye olup, Anneler Günü için iyi dileklerini Huawei Topluluk sayfasında paylaşan kullanıcılar, 50 farklı hediyeden birini kazanma şansı yakalayacaklarHuawei'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü'nü eşsiz kılmak isteyen Huawei,...

Huawei Online Mağaza'ya üye olup, Anneler Günü için iyi dileklerini Huawei Topluluk sayfasında paylaşan kullanıcılar, 50 farklı hediyeden birini kazanma şansı yakalayacaklar

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü'nü eşsiz kılmak isteyen Huawei, yeni kampanyası ile hem indirim kuponları dağıtıyor hem de anneleri için en güzel mesajları yazan kullanıcıları 50 üründen oluşan bir seçki ile ödüllendiriyor. Huawei'nin Anneler Günü kampanyası 26 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında sürecek.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların Huawei Online Mağaza bültenine abone olup, Huawei Topluluk sayfasında anneleriyle ilgili en güzel anısını paylaşmaları gerekiyor. Kullanıcılar bu işlemleri https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html bağlantısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Huawei Online Mağaza bülten abonesi olan kullanıcılar 50 TL değerinde hediye çekinin yanı sıra, Huawei Sound, Huawei FreeBuds Studio ve Huawei Eyewear II ürünlerinde geçerli olan yüzde 25 indirim kazanacaklar.

Huawei tarafından belirlenecek bir ekip, Huawei Topluluk sayfasında en çok beğenilen 100 anı arasından 50'sini kazanan olarak seçecek. Açıklamada yer verilen detaylara göre, seçilen kişiler alacakları kupon sayesinde şu 50 üründen birini annelerine hediye olarak alabilecekler: 1 adet Huawei P SMART Pro, 2 adet Huawei P30 Lite, 3 adet Huawei P30, 8 adet Huawei MatePad 10.4, 16 adet FreeBuds 3 (Kırmızı) ve 20 adet Huawei Watch Fit.

Huawei ayrıca, en çok satan 7 ürününde, 2 veya daha fazla alımlara doğrudan yüzde 10 daha indirim uyguluyor. Aynı üründen 2 veya daha fazla alımlarda uygulanan yüzde 10 indirim haricinde ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati Watch GT 2 Pro, 2.798 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulurken, yalnızca 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık beraber alınabiliyor.

Huawei Watch GT 2, Huawei Watch Fit, Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeBuds 4i, Huawei FreeBuds 3 ve Huawei FreeLace Pro da kampanyaya dahil edilen ürünler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol