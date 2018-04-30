Anneler Günü İçin Hediye Seçenekleri Boyner'de

Boyner, sezonun ve dünya moda markalarının seçili kadın koleksiyonları ve aksesuarlarını annesini ya da annesi kadar sevdiklerini özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenlerin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in zengin koleksiyonunda sezonun favori parçaları, her tarza uygun ayakkabı, aksesuar ve çanta modellerinden oluşan yüzlerce hediye seçeneği bulunuyor.

Boyner'in zengin marka seçkisi arasında yer alan Beymen Studio ilkbahar-yaz 2018 koleksiyonunda bulunan elbiseler, askılı üstler, gömlek ve trikolar, önden düğmeli etekler, ince askılı bluzlar, gömlek elbiseler, tişört ve şortlar ile Anneler Günü için birbirinden şık hediye seçeneklerini bir araya getiriyor.

Beymen Studio fularlar yaz sitillerini zarif bir şekilde tamamlarken nesilden nesile aktarılacak bir Anneler Günü hediyesi olarak öne çıkıyor.

Zamansız modellerin sezon trendleriyle buluştuğu Network ilkbahar-yaz 2018 koleksiyonunda renkli ve zengin detaylar modern, şehirli, stil sahibi kadının yaz gardırobunu tamamlıyor. Boyner'in zengin kadın koleksiyonu çalışan, hafta içi ya da hafta sonu da şıklığından vazgeçmeyen, her zaman spor bir stili tercih eden anneler için birbirinden özel seçenekler sunuyor.

Boyner ayakkabı ve çanta modelleri de Anneler Günü için şık ve özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Anneler Günü alışverişine özel bir kampanya da başlatan Boyner'de, 3-13 Mayıs'ta 350 TL ve üzeri alışveriş yapanlar 100 TL hediye çeki kazanacak. Hediye çeki, 350 TL ve üzeri kozmetik, aksesuar, elektrikli ev aletleri dışı alışverişlerde kullanılabilecek. Boyner'de ayrıca Hopilileri pek çok sürpriz bekliyor.