Anneler Günü için 'hediye kart' önerisi Anneler Günü yaklaşırken markalar da özel gün için hediye seçeneklerini duyurmaya başladı.

Anneler Günü yaklaşırken markalar da özel gün için hediye seçeneklerini duyurmaya başladı. 'Morhipo.com' da anneler için hediye kartı seçeneği sunduğunu duyurdu.

Yeni sezon ürünleri ve çok avantajlı kampanyaları bir arada sunarak modanın e-ticaretteki adresi olduğunu hatırlatan Morhipo.com, özel günlerinde sevdiklerinin yanında olmak isteyenler için 'Morhipo Gift Card' seçeneğini önerdi. Hediye kart ile annelere binlerce marka arasından en özel hediyeyi seçme özgürlüğü ve evden çıkmadan online alışveriş konforunun yaşatılabileceği belirtildi.

"SEVDİKLERİNİZİ MUTLU ETMEYE MESAFELER ENGEL DEĞİL"

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü'nde annelerinin yanında olamayacak, hediyelerini kendileri veremeyecek olanlar için eşsiz bir çözüm sunan Morhipo Gift Card ile annenize dilediği markadan dilediğini seçme özgürlüğünü hediye edebilir, kadın giyimden dünyaca ünlü parfümlere, mutfak yardımcılarından teknolojik ürünlere, aksesuardan ayakkabıya kadar geniş bir yelpazede dilediği hediyeyi seçme ayrıcalığını sunabilirsiniz. Evde kaldığımız bu günlerde anneler, 3 binden fazla markanın yüzbinlerce ürününün yer aldığı Morhipo.com'da online alışveriş konforuyla hediyesine kavuşacak, bu özel günde annesinin yanında olmak isteyenler evlerinden çıkmadan annelerinin yüzünde kocaman bir gülümseme yaratacak. Morhipo Gift Card'lar 50, 100, 250 ve 500 TL'lik seçenekleriyle modanın e-ticaretteki adresi Morhipo.com'da!"

Kaynak: DHA