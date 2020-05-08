"Anneler Günü" hem annelerin hem çiçekçilerin yüzünü güldürecek
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"Anneler Günü" hem annelerin hem çiçekçilerin yüzünü güldürecek

08.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:38

İçişleri Bakanlığının "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satılan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesi, annelerin yanı sıra çiçekçilik sektöründekilerin de yüzünü güldürdü.

CÜNEYT ÇELİK/GÜNAY NUH - İçişleri Bakanlığının "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satılan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesi, annelerin yanı sıra çiçekçilik sektöründekilerin de yüzünü güldürdü.

Kovid-19 önlemlerine ilişkin kısıtlama uygulamasında yer almayan ancak bu konudaki tedbirler dolayısıyla bir ayı aşkın süredir yeterli iş yapamayan Kars ve Ardahan'daki çiçekçilerde Anneler Günü öncesi yoğun hazırlık başladı.

Anneler Günü'nün koronavirüs salgını sürecine denk gelmesi ve alınan tedbirlerle uzaktan kutlanması nedeniyle çiçekçilik sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ev ve iş yerlerine servis yapan çiçekçiler, müşterilerinin siparişlerini internet üzerinden ya da telefonla alıp annelerin yüzünü güldürmek istiyor.

Kars'ta çiçekçilik yapan Betül Karakuş, AA muhabirine, koronavirüs önlemleri nedeniyle siparişlerde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde hareketlenme yaşandığını ifade eden Karakuş, şunları dile getirdi:

"Anneler Günü'nün önemli hediyelerinden birisi çiçek, vatandaşlar da bizi telefonla arayarak sipariş veriyor, internet üzerinden hizmet veriyoruz, şu anda aldığımız siparişleri hazırlayıp servisle göndereceğiz. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu yıl koronavirüs nedeniyle biraz daha durgun geçiyor ama vatandaşlar annelerinin yanına gidemese de çiçeklerini bizimle iletişime geçerek ulaştırıyor.

Bir buket çiçek tüm anneleri mutlu edebiliyor."

"Anneler Günü'nü güzel ve neşeli kutlayacağız

Ardahan'da 25 yıldır çiçekçilik yapan Salih Topçu da Anneler Günü'nün kendilerine can simidi olacağına inandığını söyledi.

Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla tüm anneleri tebrik eden Topçu, bu günün kendilerine nefes aldıracağını söyledi.

Günlerdir yoğun hazırlık içine girdiklerini dile getiren Topçu, "İnşallah Anneler Günü'nü güzel ve neşeli kutlayacağız. Ardahan'da da anneler için istenilen çiçeklerin bulunması için ön hazırlık yapıyoruz. Daha önce görülmeyen çiçekleri getirdik. Amacımız bu süreci ve Anneler Günü'nü güzel kutlamaktır. İnşallah bize ve topluma hayırlar getirmeye vesile olur." şeklinde konuştu.

"Tedbirleri destekliyoruz"

Salgın boyunca dükkanının çoğunlukla kapalı bulunduğunu ancak bunun gerekli olduğunu belirten Topçu, "Çok sıkıntı çektik ancak bu tedbirler bizim için, yani insanımızın geleceği için alınan tedbirlerdi. Bu tedbirleri destekledik, insanımızın geleceği için alınan tedbirleri tabii ki destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Topçu, özellikle pazar günü çiçeklerin dağıtımı ve satışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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