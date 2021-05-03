Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan ve en değerli varlığımız annelerimize armağan edilen Anneler Günü öncesi Anneler Günü nedir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyeleri nelerdir gibi konular merak ediliyor. İşte AAnneler Günü hediyeleri ve Anneler günü anlamı!

En değerli varlığımız annelerimize armağan edilen Anneler Günü'nde annelere hediyeler alınıyor, onlara duygu dolu mesajlar söyleniyor ve onların mutlu olacağı aktiviteler yapılıyor. Peki, Anneler Günü nedir?Anneler Günü hediyeleri nelerdir? !

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

GÜZELLİĞİNE DÜŞKÜN ANNELERE

Her kadın güzelliğine düşkündür. Ancak sizin anneniz makyaj ürünleri ile fazla içli dışlıysa parfüm, makyaj seti veya saç bakım ürünleri gibi hediyeler alabilirsiniz.

EV KADINI ANNELERE

Anneniz bir ev kadınıysa, ev işlerinde işlerini kolaylaştırmak için mutfak robotu, elektrikli süpürge, fırın, ütü ve mikser gibi hediyeler alabilirsiniz.

HER ANNEYİ MUTLU EDECEK HEDİYELER

Günün yorgunluğunu atmak için bir mola verdiklerinde ya da 5 çayı partilerinde annenize yardımcı olacak espresso makinesi, çay makinesi ya da kahve makinesi gibi özel içecek makineleri almak doğru tercih olacaktır.

ÖZEL HOBİ HEDİYELERİ

Annenizin nelerden hoşlandığını biliyorsanız onun içi özel hobi hediyeleri alabilirsiniz. Müzik aletleri, ahşap boyama takımı, yağlı boya takımı ve örgü takımı gibi hobi hediyeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNELERE

Anneler gününde sadece kendi annenize değil yeni annelere de hediye alabilirsiniz. Yeni anne olmuş arkadaşlarınıza bebek bakım çantası, biberon, bebek takımı ve bebek oyuncakları gibi hediyeler alabilirsiniz.

SPORTMEN ANNELERE

Anneniz bir spor ile ilgileniyorsa o sporlar ilgili ekipmanlar alabilirsiniz. Ayakkabı, eşofman, elektronik alet ve farklı seçenekleri değerlendirerek anneler günü hediyesi alabilirsiniz.