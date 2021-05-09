Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı
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Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4 yıl önce Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan ve devrilen midibüsteki çoğu kadın ve çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın acısı hala tazeliğini korurken, ölenler Anneler Günü'nde Buca'da törenle anıldı.

4 yıl önce Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan ve devrilen midibüsteki çoğu kadın ve çocuk 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın acısı hala tazeliğini korurken, ölenler Anneler Günü'nde Buca'da törenle anıldı.

4 yıl önce Buca'nın Yaylacık Mahallesi'nden Anneler Günü gezisi için Marmaris'e giderken gezi otobüsünün kaza yapması sonucu yaşamını yitiren çoğu kadın ve çocuk 24 kişi, Anneler Günü'nde unutulmadı. Ölenler, Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla anıldı. Yaylacık Mahallesi'nde annelerin anısının yaşatıldığı Anneler Parkı'nda düzenlenen programa Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Buca Belediye Başkan Yardımcıları ve annelerin yakınları katıldı.

Annelerin yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Kılıç, saygı duruşunun ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı. Kazanın acısının hala taze olduğunu ifade eden Kılıç, "4 yıl önce hepimizin yüreğine kor düştü. O dönem meclis üyesiydim. Söylenecek hiçbir söz yoktu. Çok büyük bir acı. Bu acımız hala yüreğimizde. Böyle bir günde, böyle bir acıyı yaşamak aslında bir anlamda o annelerin güzelliğini, sevginin yoğunluğunu gösteriyor. Onlar, sevgisiyle, güzel kalpleriyle bence yukarıdan bizleri izliyorlar. Onların içerisindeki sevgi, hiçbir zaman bitmeyecek. Bizleri onların sevgisi aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

Yaylacık annelerini anma programının ardından Başkan Kılıç, 2017 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Hüseyin Tolga Hepgül'ün annesi Yeşim Hepgül'ü ziyaret etti. Şehit annesine Anneler Günü hediyesini takdim eden Başkan Kılıç, Bucalı şehit Hepgül'ün acısını paylaşarak anne Hepgül'ü yalnız bırakmadı. - İZMİR

Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı
Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı
Anneler Günü gezisinde yaşamını yitirenler İzmir'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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