Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anneler Günü çiçeklerle kutlandı

Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anne ve anne adaylarına saksılar içerisinde fesleğen dağıttı.

Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anne ve anne adaylarına saksılar içerisinde fesleğen dağıttı. Tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar cama, balkona çıkarak hediyelerini aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki cadde ve sokakları dolaşarak evlerindeki vatandaşlara Anneler Günü kapsamında binlerce fesleğen hediye etti. Camdan veya balkonundan sepet sarkıtan ilçe sakinleri hediye için Köken'e teşekkürlerini iletti.

"ELLERİNİZİ ÖPEMİYORUZ AMA SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Köken, "Başta canım annem olmak üzere, fedakarlığın sembolü, başımızın tacı annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete uğurladığımız tüm annelerimizi de rahmetle anıyorum. Pandemiden dolayı o kıymetli ellerinizi öpemesek de sizi çok seviyoruz" dedi.


Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı
Anneler Günü çiçeklerle kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

En anlamlı hediye! Anneler Günü armağını, eşinden aldığı böbrek oldu
En anlamlı hediye! Anneler Günü armağını, eşinden aldığı böbrek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Seda Sayan Barış Murat Yağcı
Spor Salih Uçan Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anneler Günü çiçeklerle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:01:07. #1.16#

title