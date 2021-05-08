Anneler Günü

Kayseri'de belediyeler ve siyasi parti temsilcileri Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de belediyeler ve siyasi parti temsilcileri Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesajında başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutladı.

Yalçın, mesajında, "Yaratılan her şeyi sevebilen, bir kediye, kuşa, insana, ağaca, çiçeğe sevgiyle bakan, yüreğinin kapısını tüm canlılara anne şefkati ile açabilen herkesin Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de mesajında yerleri doldurulamayacak, değerlerini ölçmede hiçbir şeyin tartı olamayacağı annelerin, sadece bir gün ile sınırlı kalmayarak hayatın her gününde hatırlama bilinç ve vefasına sahip olmak gerektiğini belirtti.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise annelerin geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarları olduğunu, milli ve manevi değerlere sahip evlatlar yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ise annelerin hoşgörü, sevgi ve aile hayatını birleştirici bir unsur olduğunu belirterek, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin