Anneler Günü
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Anneler Günü

Anneler Günü
10.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:16

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, insanın, sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair hasletlerinin temelini anneden aldığını belirtti.

Annelerin sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil, aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren koruyucusu, bakıcısı ve öğretmeni olduğunu ifade eden Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarını iyi yetiştiren annelerin içinde yaşadığı toplum ahlak ve medeniyet açısından da kalkınır. Merhametin ve sevginin tükenmez kaynağı olan annelerimiz bıkmadan, usanmadan her anlamda sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışırlar.Annelerimiz, hatırlanmak, çocuklarını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda değil, her an yanlarında görmek ister. Dolayısıyla annelerimizi mutlu etmek,annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere fedakarlık ve sabır timsali,karşılıksız sevginin sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Başkanı Gürkan'da Anneler Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anneler Günü Nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında annelerin sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün kaynağı olduğunu belirtti.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki bir toplumun geleceği, her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Hayatın her alanında; siyasette, iş hayatında ve sosyal hayatta etkin bir role sahip olan kadınlarımız; aynı zamanda annelik gibi ulvi bir görevi de üstlenmektedir. Annelerimiz, en kıymetlilerimiz. Bizi biz yapan en saf sevginin, karşılıksız sevginin kaynağı, hayatımıza ışık tutan ilk öğretmenimiz, en değerli varlığımızdır. Ailenin ve toplumun temelini oluşturan kocaman kalplerine dünyaları sığdıran annelerimiz; evladının iyi bir birey olarak yetişmesi için her türlü zorluğa göğüs germekte; vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek; topluma sağlıklı çocuklar kazandırmak için ekmeğinden, uykusundan ve hatta kendisinden fedakarlık etmektedir. Anne sevgisi ve anneye duyulan saygı bizi biz yapan ortak değerimizdir. Annelerimize emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük mutluluktur. Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi ve saygıyla kucaklamalıyız. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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