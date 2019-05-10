Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Yönetim Kurulu, Anneler Günü dolayısıyla Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin personeli ve en kıdemli annesi Nurcan Öztürk'e çiçek ve hediye takdim etti.

Dernek başkanı Ali Ayöz ile yönetim kurulu üyeleri Yahya Keskin, Yusuf Tüzen, Mevlüt Toprak ve Sedat Urkaya, Samsun Adalet Sarayı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki anne ve anne adaylarını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Dernek yönetimi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin personeli ve en kıdemli annesi Nurcan Öztürk'e çiçek ve hediye verdi.

Ayöz, "Hayat yolculuğumuzun en başından beri bizi besleyen, üzerimizden şefkatini hiç eksik etmeyen, bizim için her an endişelenen, hastalığımızda başımızda sabahlayan, bize rehberlik eden, sevgi ihtiyacımız olduğunda en güvenilir liman olan kucağına kendimizi attığımız tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA