Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Aydın, mesajında, annelerin dünya hayatındaki en kutsal varlıklar olduğunu vurguladı.

İslam dininde kadının yerinin büyük olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hem bu dünyada huzur bulmak hem de ebedi hayatta cenneti kazanmak için annelerimizi hatırlamalı, onların gönlünü hoş tutmalıyız. Bu nedenle annelere özel bir günün olması da ayrıca güzel ve önemlidir. Bu vesile ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor ellerinden öpüyorum."

CÜ Rektörü Yıldız da annelerin evladına olan sevgisinin bedeni asla terk etmediğini aktararak, "Annelerimiz kırılsa da evlatlarını kırmaz, annelerimiz aç veya açıkta kalacak olsa da evlatlarının ayağına küçük bir dikenin dahi zarar vermesini asla istemezler. Çünkü annelerimizin sevgisi bir başkadır. Yaradan, dünyadaki sevgilerin en yücesini annelerimize vermiştir." ifadelerini kullandı.

Annelerin vefa, cefa ve sabır abidesi olduğunu kaydeden Yıldız, "Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden sevgi, saygı ve hürmetle öpüyor, ebediyete intikal eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.