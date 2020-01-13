Anneler direniyor, aile sayısı artıyor

13.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:40

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 133'üncü gününde 66'ya yükseldi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan kızının kaçırıldığını ve Kobani'de olduğunu söyledi. Ayhan, "Evde değildim, döndüğümde kızım yoktu, sordurdum arkadaşlarının yanında olduğunu söylediler. Gitti kızım daha da gelmedi, akşam çıktım her yeri aradım yok. Mahalleden bir kız vardı onunla takılıyordu, bende arkadaşı dedim bir şey olmaz dedim. Daha sonra il binasına geldim, kızımı sordum bana küçük bir kağıtta mektup verdiler. Dediler kızın dağa gitmiş. 3 ayı bitti, beni aradı, 'Anne Kobani'deyim' dedi. Kızım neden gittin kim seni kandırdı, dedim oda 'Anne kim gönderdiyse Allah hakkımı alsın geleceğim' dedi. Daha sonra telefon hiç ulaşılmadı. Daha sonra bir arkadaşı aradı, sosyal medyadan fotoğraf atacağını söyledi, attı. Gece gündüz uyku gözüme girmiyor, telefon numaramı halada değiştiremedim berki arar diye, dua ediyorum kızım gelsin diye" dedi.+

(İHA)

Kaynak: İHA