Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel'den boşalan koltuğu devralarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkalığı görevine geldi.

Annegret Kramp-Karrenbaue

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER KİMDİR?

Annegret Kramp-Karrenbauer, 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapanarak , bu göreve gelen ilk kadın olarak siyaset tarihine adını yazdırmıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 tarihinde, Almanya'nın Völklingen kentinde dünyaya gelmiştir. Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman siyaset camiasında AKK olarak da tanınır. Kramp-Karrenbauer ailesiyle birlikte Almanya'nın Püttlingen kentinde yaşamaktadır.

Annegret Kramp-Karrenbauer kimdir?

MERKEL'İN HALEFİ ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER SIKI BİR KATOLİK OLARAK TANINIYOR

Eğitim bilimci bir babanın kızı olan Annegret Kramp-Karrenbauer, pazar günleri kiliseye gidip cuma günleri de et yemeyecek kadar sıkı bir Katolik olarak tanınmaktadır. Kramp-Karrenbauer, hukuk ve siyaset bilimi öğrenimi gördüğü Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium'dan 1982 yılında mezun oldu. 1982'de Trier ve Saarbrücken'deki üniversitelerde hukuk ve siyasal bilimler alanında çalışmalar yapan Annegret Kramp-Karrenbauer, 1990 yılında Magister Artium ile çalışmalarını tamamladı.

ALMANYA'NIN İLK İÇİŞLERİ BAKANI ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER

Annegret Kramp-Karrenbauer, 1999'dan Mart 2018'e kadar Saarland Landtag'ın bir üyesiydi. 1999'dan 2000'e kadar CDU parlamenter grubunun parlamenter direktörü olarak görev yaptı. 2000 yılında İçişleri ve Spor Bakanı olarak atandı ve Almanya'nın ilk İçişleri Bakanı oldu.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 Ağustos 2011'de Landtag des Saarlandes Başbakanı seçildi. 2017 yılı eyalet seçimlerini de kazandı. Eyalet başbakanı olan AKK, 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alıp net zafer kazandı.

ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER'İN AİLE YAŞAMI

Annegret Kramp-Karrenbauer, 1984 yılında maden mühendisi Helmut Karrenbauer ile dünya evine girdi. 3 çocuğu vardır. Annegret Kramp-Karrenbauer, kocası çalışmayıp evde üç çocuğa bakıyor. Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre; evliliklerinin başında bir pragmatik anlaşma yaptıklarını söyleyen Kramp-Karrenbauer; "anlaşmaya göre kim daha çok kazanırsa o çalışacaktı. Biz de böylece geleneksel rolleri değiştik" diyor.

10 Ağustos 2011-28 Şubat 2018 tarihleri arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Annegret Kramp-Karrenbauer, Angela Merkel'in 2018 yılında çağrısıyla 26 Şubat 2018 tarihinde CDU Genel Sekreterlik görevine getirildi.

MERKEL'İN YERİNİ ALDI

Annegret Kramp-Karrenbauer, Şansölye Angela Merkel'in 29 Ekim 2018 tarihinde açıkladığı siyaseti bırakma kararının ardından bir sonraki Almanya Şansölyesi olmaya en yakın isimlerden birisi olarak gösterilmektedir.

Şansölye Angela Merkel ve Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını 29 Ekim 2018 tarihinde açıklamasının ardından genel başkanlık için adaylığını koydu. Yapılan seçimi kazanan Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU'nun yeni genel başkanı oldu.