Anneannesini Döverek Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılandığı Dava

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, anneannesi Makbule Öntaş'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Kamber Kançok, taraf avukatları ve öldürülen kadının yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, tanık polis memuru Y.C'nin, İzmir'de işlenen bir cinayetin araştırılması için göreve çağrıldığını için duruşmaya gelemediğini söyledi.

Öldürülen kadının ailesinin avukatı Nizamettin Tek, Y.C'nin tanık olarak dinlenilmesinin dosyaya bir katkı sağlamayacağını savunarak, bu kişinin ifadesinin alınmasından vazgeçilmesini istedi.

İddia makamının, Kançok'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan sanık, bu aşamada herhangi diyeceğinin olmadığını beyan etti.

Mahkeme heyeti, Y.C'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilmesine, Kançok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 Mart'ta, Onur Kamber Kançok, 79 yaşındaki anneannesi Makbule Öntaş'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "Kendini savunmayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.