Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı

Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te anneannesine gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Pendik'te anneannesine gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Pendik'te Cuma günü annesinin evinden Güngören'deki anneannesinin yanına gitmek üzere ayrılan 15 yaşındaki Buket Elif Akbaba'dan 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son anneannesine Marmaray'a bindiğini söylediği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. 9. sınıf gastronomi öğrencisi olan Buket Elif Akbaba'nın ailesi kızlarının can güvenliğinden endişeleniyor. Pendik Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirirken, anne babasının ifadesi sonrası, genç kızın bir süre çalıştığı iş yerinin sahibinin de ifadesi alındı.

Kaybolan genç kızın amcası Mustafa Akbaba, "Yeğenimiz Buket Elif Akbaba, annesinin evinden çıkıyor anneannesine gelmek için. Cuma günü 18.20'den itibaren irtibatımızı kaybediyoruz. Her yere müracaat ettik. Emniyet çalışıyor biz de sosyal medyayı kullanarak herkese ulaşarak yeğenimizin bulunması için her yere saldırıyoruz. İnşallah buluruz sağ salim yuvasına döner. Sizlerden de bu desteği esirgememenizi rica ediyoruz. Evden kaçma ihtimali de yüksek. Eldeki bulgular var. Cep telefonunun yedeğini çıkardık Whatsapp geri dönüşümüne bakacağız. Nerede bir telefon gelse gördük görüyoruz diye hemen aileler koşturuyor. Emniyet ayrı bir çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan/İHA)

Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı
Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı
Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 yaşındaki kayıp kız ailesine teslim edildi! Bulunduğu yerle ilgili dikkat çeken bilgi
12 yaşındaki kayıp kız ailesine teslim edildi! Bulunduğu yerle ilgili dikkat çeken bilgi
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
FATİH'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ KAYIPLARA KARIŞTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Sibel Can Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Anneannesine diye çıktı kayıplara karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 21:48:44. #1.15#

title