Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Konya'da karşıdan karşıya geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu anneanne ile torunun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

KONYA - Konya'da karşıdan karşıya geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu anneanne ile torunun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Peruzet Koçak ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru'ya çarptı. Kazada anneanne ile torunu hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, anneanne ile torununun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün seyir halinde olduğu sırada anneanne ile torununun karşıya hızla geçmeye çalışması ve motosikletin çarptığı anneanne ile torunun yola savrulması yer alıyor.

Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber: Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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