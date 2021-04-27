Anneanne ve torunun ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tutuklandı

KONYA'da, iftar için alışverişten dönen Peruzet Koçak (57) ile torunu Ayşe Miray Doğru'ya (5) motosikletiyle çarparak ölümlerine neden olan ve aynı kazada yaralanan sürücüsü Mehmet Urmamen (25) tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.