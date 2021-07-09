Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da cinnet getiren Ö. A.'nın tabancayla öldürdüğü öz kızı ve iki torunun cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'da cinnet getiren Ö. A.'nın tabancayla öldürdüğü öz kızı ve iki torunun cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet kurban giden M. A., Ö. İ. A. ve M. A.' nın yakınları ise tabutların başında gözyaşlarına hakim olamayarak feryat etti.

Mamak' ta önceki gün öz kızı M. A. (23) ile ailevi meselelerden dolayı kavga eden Ö. A. cinnet getirerek öz kızını ve iki torunu Ö. İ. A. (2) ile M. A.'yı (1) tabancayla vurarak öldürmüştü. Talihsiz kadın ve iki çocuğunun cansız bedenleri Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılı cansız bedenlerin başında feryat eden aile yakınlarının hali yürekli dağladı.

Cinayeti işledikten sonra intihara kalkışan Ö. A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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