Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı
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Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı

Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var... Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyorView on euronews.

08.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:45

Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız 'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak 'ye dönüyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı
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