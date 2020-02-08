: Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı

08.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:45

Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyorView on euronews

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