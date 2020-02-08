Anne Zekiye Ataç pasaport alamadı, 8 yaşındaki Ahmet'in Almanya'daki kanser tedavisi yarım kaldı
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var... Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyorView on euronews.
08.02.2020 20:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:45
Babası tutuklu, annesinin yurt dışı yasağı var… Annesiz ve babasız Almanya'ya gelen 8 yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, tedavisinin ilk bölümünü tamamlayarak Türkiye'ye dönüyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com