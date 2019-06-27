Anne yüreği elvermedi, kendisi döven oğlunu korudu

-Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs annesini dövdü

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Yaşanan olaya rağmen yaşlı kadın oğlunu koruyarak hastaneye yatırılmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde yaşlı bir kadın oğlu tarafından darp edildi. Olayı gören vatandaşlar olay müdahale ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini darp ettiği iddia edilen kişiyi ekip aracına bindirerek karakola götürdü. Oğlunu koruyan yaşlı kadın ise tedavi gördüğü belirterek oğlunun yeniden hastaneye yatırılmasını istedi.

Kaynak: İHA