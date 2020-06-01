Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası
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Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası

Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiasıAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Ayşe Önbaş (56), birlikte yaşadığı zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş (30) ile geçen ay tarlalarında çalışırken aralarında husumet bulunan komşusu Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B.

01.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:45

Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Ayşe Önbaş (56), birlikte yaşadığı zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş (30) ile geçen ay tarlalarında çalışırken aralarında husumet bulunan komşusu Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. tarafından darp edildiğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Engin B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Biz Ayşe Önbaş'ı da oğlunu da dövmedik. Oğlunu kendisi dövüyor. Zaman zaman bizim evimizi de taşladığı oluyor. Bunun bizde görüntüleri de mevcut. İddialarının hepsi hayal ürünü" dedi.

Kuyucak'ın kırsal Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Önbaş, 2 yıl önce, besicilik yapan komşusu Engin B.'nin (24) geceleri içki içip, kendilerini rahatsız ettiği, ayrıca başka yerlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma Engin B.'yi gözaltına aldı. Engin B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan bu olay nedeniyle Önbaş ile Engin B. arasında husumet yaşanmaya başladı. Eşi 25 yıl önce yaşamını yitiren Önbaş, birlikte yaşadığı yüzde 70 zihinsel engelli oğlu Levent Önbaş ile geçen ay tarlalarında çalışırken Engin B.'nin biber gazlı saldırısına uğrayıp, darp edildiğini ileri sürerek, "Ancak, uğradığımız şiddet bununla da kalmadı. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan geçen 25 Mayıs Pazartesi günü tarlama gitmek için evimden çıktım. Engin B., kız kardeşi Melike B. ve anneleri Elif B. beni darp etti. Engin B.'nin beni yere yatırmasının ardından kız kardeşi ve annesi sopalarla dövdü. Engin B., üzerimdeki kazağı yırtıp, beni yarı çıplak bıraktı. Şalvarımı da çıkarmaya çalıştı. Yaşanan bu olayın ardından darp raporu alıp, kendileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. Yaşananlar nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını, çok korktuğunu vurgulayan Ayşe Önbaş, "Bu nedenle evime güvenlik kamerası bağlattım. Devlet büyüklerimizden bize yardımcı olmalarını bekliyorum" diye konuştu.

'İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ'

Engin B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Biz Ayşe Önbaş'ı da oğlunu da dövmedik. Oğlunu kendisi dövüyor. Zaman zaman bizim evimizi de taşladığı oluyor. Bunun bizde görüntüleri de mevcut. İddialarının hepsi hayal ürünü. Ayşe Önbaş, sadece benimle değil, mahalledeki birçok insanla geçinemiyor. Biz de hakkımızı hukuksal yönden arayacağız" dedi. Engin B., iddia edildiği gibi alkol de kullanmadığını da kaydetti.

Anne ve zihinsel engelli oğluna darp iddiası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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