ANNE VE OĞULUN 56 BIÇAK DARBESİYLE YARALADIKLARI GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Hakan Y. ve annesi Tülay Y. aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Avcı'yı (52) bıçaklayarak öldürdüğü ve ailenin diğer 3 üyesini de yaraladığı olayda, ağır yaralanan Ebru Avcı (25) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Hakan Y. ve annesi Tülay Y. aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Avcı'yı (52) bıçaklayarak öldürdüğü ve ailenin diğer 3 üyesini de yaraladığı olayda, ağır yaralanan Ebru Avcı (25) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ebru Avcı'nın yapılan otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi.

Olay dün 16.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı ve Mustafa Avcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler hemen polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Ahmet Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Fatma Avcı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan yaralı Ebru Avcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Avcı'nın yapılan otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı