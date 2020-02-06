Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)
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Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILARİzmir'in Menemen ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

06.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:36
Anne ve oğlunun cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILAR

İzmir'in ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Suriyeli 5 aylık hamile Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.E., Ş.E. ve O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA


Kaynak: DHA
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