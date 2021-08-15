Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
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Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hakan Y. annesi Tülay Y. ile tartıştıkları komşularını bıçakladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hakan Y. annesi Tülay Y. ile tartıştıkları komşularını bıçakladı. Olayda A.A. hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçakla komşuları A.A., eşi F.A. ile çocukları M.A. ve B.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastanelere götürerek tedavi altına aldı. A.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi F.A. ve çocukları M.A. ile B.A.'nın tedavileri devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Anne ve oğlu tartıştıkları komşularını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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