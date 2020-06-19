Anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü Zonguldak'ta meydana gelen kazada anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada anne ve oğlu saniyelerle ölümden döndü. Kontrolden çıkan otomobil; apartmanın önündeki merdiven boşluğuna düştü. Şoför ve saniyeler önce merdiveni kullanan anne-oğul uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Meşrutiyet Mahallesi Ahmet Ali Sokak'ta meydana geldi. Abdullah F. idaresindeki 06 ZHJ 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Kazanın şokunu yaşayan sürücünün imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bulunduğu yerden çıkan sürücü uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Kazadan saniyeler önce oğlu ile birlikte apartmandan çıkarak olayın meydana geldiği merdiveni kullanan Gonca Göç, "Ben tam 50 saniye önce buradan çocuğumla birlikte çıktım. 3 metre ilerledim. Bir gürültü duydum. Arkamı döndüğümde araba buraya düşmüştü. Her şey olabilir. 40 gün içerisinde bu üçüncü olay. Bizim apartmanımızın tek çıkışı var. Bu merdiven çarşıya inen tek merdiven. Herkes işe gitmek için bu merdiveni kullanıyor. Bu apartmanda yaşayan çocuklar var. Hadi biz bir şekilde dikkat ederiz. Çocuklar buraya her şekilde çıkabilirler. Belediyeye de söylendi. Ben sürekli dile getirdim. Bunu artık şoför ihmalinden ziyade yolun hatası olarak görüyorum. Elim ayağım titriyor. 50 saniye ile kurtuldum şu arabanın altında kalmaktan" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Apartman sakinlerinden Tunay Belen ise, "Buranın sıkıntısını herkes biliyor. Araçlar bu yolu geniş zannediyor. Ön lastik düşünce takla atıyorlar. Burada korkuluk olsa buradan arabalar aşağıya uçmaz. En az üçüncü aracın düşüşü. Araç ters dönmüş. Yazık şoförün canı da yanabilirdi. Apartmandan çıkan hanımefendi geç kalsa arabanın altında kalacaklarmış. Bu belediyenin yolu, bir parmaklık yapılabilir. İllaki bir şeyin olması gerekmiyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamazken, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla boşluğa düşen araç bulunduğu yerden çıkartıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA