Anne ve oğlu karantina otelinin enkazından 52 saat sonra kurtarıldı Çin'de anne ve 10 yaşındaki oğlu çöken karantina otelinin enkazı altından 52 saat sonra sağ kurtarıldı.

Çin'de anne ve 10 yaşındaki oğlu çöken karantina otelinin enkazı altından 52 saat sonra sağ kurtarıldı.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde Cumartesi günü çöken karantina otelinin enkazından 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma ekipleri dün gece bir anne anne ve 10 yaşındaki oğlunun yerini tespit etti. Anne ve oğlu kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sabaha karşı olaydan 52 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Toplam 59 kişinin kurtarıldığı açıklanırken enkaz altında şu anda 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin otelin enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. Otelin çökme nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Çöken binanın 2013 yılında inşa edildiği, 2018 yılında ise otel olarak işletmeye açıldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA