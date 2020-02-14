Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı
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Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı

ADANA'da, polis tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı.

14.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:56
Anne ve oğlu evlerinde 11 kilo esrarla yakalandı

ADANA'da, tarafından evlerinde yapılan aramada 11 kilo 223 gram esrar ele geçirilen anne-oğul, gözaltına alındı. 

İl 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Ekipler, yaptığı aramada paketlere sarılmış halde 11 kilo 223 gram esrar ele geçirdi. Evde bulunan Vecide B. (58) ve oğlu Musa B. (38), gözaltına alındı.Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Vecide B. ev hapsine çarptırılırken, oğlu Musa B. tutuklandı.


Kaynak: DHA
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