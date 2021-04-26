Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
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Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu.

Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dönüş yapmak isterken kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu. Araçta bulunan anne küçük kızı itfaiye ekiplerince araçtan sağ olarak çıkartıldı.

Kaza sabah saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi 42 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre küçük kızı D.C. ile yola çıkan Özlem C. idaresindeki 41 ANG 559 plakalı Nissan marka cip, dönüş yapmak isterken karşıdan gelen Özcan İ. idaresindeki 34 URD 39 plakalı Mitsubishi marka kamyonetin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın etkisiyle panikleyen Özlem C.'nin gaza basması sonucu otomobil, savrularak yol kenarında bulunan dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu anne ve kızı, dereye uçan cipten yara almadan kurtarıldı. Araçtan çıkarılan Özlem C. ve kızı D.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolü sonrasında başka bir araçla olay yerinden ayrıldı.

Dereye uçan cip, çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu
Kamyonetin çarptığı cip dereye uçtu...Anne ve küçük kızı dereye uçan cipten yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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