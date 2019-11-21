Anne ve kızlarının ortak kaderi: Çocuk gelin

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

Anne ve kızlarının ortak kaderi olan çocuk yaştaki evliliklerin önüne bir türlü geçilemiyor. Resmi verilere göre her ne kadar çocuk gelinlerin sayısı geçmiş yıllara göre azalsa da, hala dünyanın dört bir tarafında kız çocukları, anne olmaya devam ediyor.