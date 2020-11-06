Anne ve kızının öldürüldüğü saldırı güvenlik kamerasında

Konya'da eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in, düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Konya'da eski nişanlısı ile annesini öldürdükten sonra intihar eden Ömer İğret'in, düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 27 Ekim günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büşra Gizem Güzelsoy (27) nişanlısı olan Ömer İğret'den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İğret'den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi Gülya Barutçu'nun (48) içinde bulunduğu 55 SE 617 plakalı otomobilin yanına gelen Ömer İğret anne ve kızına tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptığı incelemede İğret'in Selahaddin Eyyübi Mahallesi Nurullah Sokak'ta bulunduğunu tespit etti. Olay yerine giden polis, tabancasıyla kendini öldürmek isteyen İğret'i ikna etmek için çaba gösterdi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmek için arkadaşlarını çağırdığı İğret tabancasını ateşleyerek kendisini öldürdü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ömer İğret'in eski nişanlısı ve annesini öldürdüğü silahlı saldırı, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Görüntülerde, Büşra Gizem Güzelsoy ile annesinin otomobille evlerinin önüne geldiği, İğret'in araçla anne kızı takip etmesi ve park halinde bulunan eski nişanlısıyla annesinin bulunduğu arabanın yanına gelerek silahla ateş etmesi yer alıyor.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı