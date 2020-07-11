Anne ve kızının cesedi bulundu Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesiste anne ve kızının cesetleri bulundu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde termal tesiste anne ve kızının cesetleri bulundu.

İlçedeki bir termal tesiste konaklayan anne ve kızının dairesinden yüksek sesin gelmesinin ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tesisi giriş ve çıkışa kapatan ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA